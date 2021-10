Cotto e Mangiato ricetta dell’11 ottobre 2021: vellutata patate fagioli e vongole (Di lunedì 11 ottobre 2021) La prima ricetta della settimana è leggera e gustosa. Tessa Gelisio ci prepara una vellutata patate fagioli e vongole. La ricetta Per questa ricetta avremo bisogno di: 1 Cipolla Salvia 200 grammi di patate 500 grammi di vongole 440 grammi di fagioli Brodo vegetale Procedimento Tagliare la cipolla e la salvia, mettere in padella con olio e soffriggere. Aggiungi le patate fai rosolare poi allunga con del brodo e fai cuocere. In una pentola con dell’olio metti ad aprire le vongole. Quando saranno pronte una quota mischiale con le patate, aggiungi i fagioli e mixa tutto insieme. Impiatta in un tegamino decorando con qualche vongola intera. L'articolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) La primadella settimana è leggera e gustosa. Tessa Gelisio ci prepara una. LaPer questaavremo bisogno di: 1 Cipolla Salvia 200 grammi di500 grammi di440 grammi diBrodo vegetale Procedimento Tagliare la cipolla e la salvia, mettere in padella con olio e soffriggere. Aggiungi lefai rosolare poi allunga con del brodo e fai cuocere. In una pentola con dell’olio metti ad aprire le. Quando saranno pronte una quota mischiale con le, aggiungi ie mixa tutto insieme. Impiatta in un tegamino decorando con qualche vongola intera. L'articolo ...

