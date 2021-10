Comunali a Pordenone, l’arrivo di Conte e il sostegno a Zanolin: seguiteci se non credete a “quelli” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi non siamo quelli degli slogan e delle promesse, siamo quelli che realizzano progetti credibili. Gianni Zanolin si è assunto un fardello, perché gli impegni che prendiamo con la città li porteremo avanti”. Il leader del M5s Giuseppe Conte è arrivato a Pordenone, con un’ora di ritardo, per sostenere il candidato sindaco dell’alleanza con PD e centrosinistra.Conte, acclamato dalla piazza con un “Grazie presidente”, ha parlato dell’ dell’onestà e dei valori richiesti dalla carta etica M5s: “Se non credete in quelli, non venite con noi”. Molto spazio poi alla transizione ecologica anche dentro le città e al superbonus, misura prorogata dal governo Draghi. “Ma io non sono qui per incassare il vostro grazie per il passato, voglio parlarvi di futuro, di ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi non siamodegli slogan e delle promesse, siamoche realizzano progetti credibili. Giannisi è assunto un fardello, perché gli impegni che prendiamo con la città li porteremo avanti”. Il leader del M5s Giuseppeè arrivato a, con un’ora di ritardo, per sostenere il candidato sindaco dell’alleanza con PD e centrosinistra., acclamato dalla piazza con un “Grazie presidente”, ha parlato dell’ dell’onestà e dei valori richiesti dalla carta etica M5s: “Se nonin, non venite con noi”. Molto spazio poi alla transizione ecologica anche dentro le città e al superbonus, misura prorogata dal governo Draghi. “Ma io non sono qui per incassare il vostro grazie per il passato, voglio parlarvi di futuro, di ...

Advertising

udine20 : Comunali a Pordenone, l'arrivo di Conte e il sostegno a Zanolin: seguiteci se non credete a 'quelli' - - messveneto : Elezioni comunali a Pordenone, le priorità per la giunta Ciriani-bis: formazione, finanziamenti e tasse: L’agenda d… - A5359201 : RT @messveneto: ?? ELEZIONI COMUNALI IN FVG, CHIUSE LE URNE ALLE 15 ? A Ronchis e Moimacco raggiunto il quorum, la cronaca in aggiornamento:… - messveneto : Pordenone, onda rosa in consiglio: il 50% dell’assemblea per la prima volta sarà composta da donne: Sono 19 su 40 e… - lerribaldo : @LucillaMasini Voi non capite niente!! #Romeo è troppo avanti: lui ha già previsto l'accorpamento e la fusione fra… -