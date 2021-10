Calemme | “Sul rinnovo di Inisgne mi aspetto un intervento di Spalletti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calemme Sul

forzAzzurri

...viene steso in contropiede solitario da Calò che rimedia il rosso per fallo da ultimo uomo. Prima dello scadere Inguscio cerca il tiro della disperazione dal limite con palla si spegne...... con Luigiche scalpita per giocare fin dal primo minuto. Tra le novità spicca la presenza ... Fischio d'inizio fissato alle ore 15neutro a porte chiuse del centro sportivo Heffort sport ...Calemme sul ruolo di Spalletti nella trattativa per il rinnovo di Insigne In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mirko Calemme, ...I biancazzurri vanno in svantaggio, poi entra in scena il portiere D’Ippolito: prima para un rigore a Richella, poi regala il pareggio a Forbes. Termina 1-1 contro la Virtus Matino.