Bitmain sospende la spedizione di miner del Bitcoin alla Cina continentale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il divieto dellasulle attività nel settore delle criptovalute sta costringendo le aziende a lasciare il paese, eè solo l’ultimo a prendere tale decisione, il produttore numero uno al mondo di macchine per il mining del, ha rivelato che non spedirà più i suoinella. La decisione è stata presa a seguito del divieto imposto dai fornitori di servizi di criptovaluta e alle attività correlate. L'azienda ha annunciato la decisione ieri attraverso il suo account ufficiale su WeChat, affermando che intende seguire le normative locali. Di conseguenza l'azienda, che ha sede proprio in, ha detto cherà le consegne nazionali a partire da ...