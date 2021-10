WTA Indian Wells 2021 | scivolano Muguruza e Sakkari Ko per Camila Giorgi e Martina Trevisan

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Jasmine Paolini rimane l’unica italiana in lizza nel torneo WTA di. La serata californiana non ha portato bene ai nostri colori: unaabbastanza scarica e sofferente di un problema alla caviglia si è arresa per 6-4 6-1 alla giovane Amanda Ansimova, mentresi è ritirata sul 6-3 5-2 in favore dell’estone Anett Kontaveit per via di un dolore alla coscia sinistra. Questa serata ha regalato un paio di grosse sorprese: prima tra tutte, l’eliminazione di Garbine, numero 6 al mondo, per mano di Ajla Tomljanovic. La spagnola si fa sorprendere, calando alla distanza contro un’avversaria che aveva sempre battuto nei tre precedenti confronti. A farle compagnia tra le deluse si inserisce anche Maria, ...