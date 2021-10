Roma, non registrano la presenza degli ospiti: nei guai due gestori di alberghi (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno effettuato mirati controlli alle strutture ricettive nel quartiere dell’Esquilino, al termine dei quali hanno denunciato due gestori, per omessa comunicazione delle persone alloggiate e sanzionato 3 strutture. In particolare, i carabinieri nell’effettuare un controllo in una struttura ricettiva di via Rattazzi, hanno denunciato il gestore, un Romano di 29 anni, perché ha omesso di comunicare alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, la presenza di due ospiti, nonché per aver ampliato la capacità ricettiva. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 4000 euro. Nei pressi di piazza Manfredo Fanti i militari hanno denunciato un cittadino del Bangladesh di 39 anni, sempre per aver omesso di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021)– I carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno effettuato mirati controlli alle strutture ricettive nel quartiere dell’Esquilino, al termine dei quali hanno denunciato due, per omessa comunicazione delle persone alloggiate e sanzionato 3 strutture. In particolare, i carabinieri nell’effettuare un controllo in una struttura ricettiva di via Rattazzi, hanno denunciato il gestore, unno di 29 anni, perché ha omesso di comunicare alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, ladi due, nonché per aver ampliato la capacità ricettiva. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 4000 euro. Nei pressi di piazza Manfredo Fanti i militari hanno denunciato un cittadino del Bangladesh di 39 anni, sempre per aver omesso di ...

