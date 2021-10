"Processo per farlo ingrassare". Allarme di "Striscia": a tavola questo tonno pregiato? Non proprio: l'ultima vergogna (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tonno rosso? Decimato. A raccontarlo è Max Laudadio nella puntata del 9 ottobre di Striscia la Notizia. Qui, nel servizio del tg satirico di Canale 5, si parla di pesca sostenibile, quella che dovrebbe salvaguardare il mare e gran parte delle specie marine. In particolare al centro dell'inchiesta ci sono le tonnare e le regole, spesso ignorate di alcuni pescherecci che rischiano di far estinguere il pregiato tonno rosso. "Stiamo parlando del Bluefin Tuna, l'importante tonno che abbiamo nel Mediterraneo che muove molto denaro", spiega Andrea Morello, presidente di "Sea Sheperd Italia". L'animale è però a rischio estinzione e quindi ogni peschereccio deve rispettare delle quote. Morale? Alcuni pescherecci se ne infischiano: "Molti usano i potentissimi sonar per trovare il branco e poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilrosso? Decimato. A raccontarlo è Max Laudadio nella puntata del 9 ottobre dila Notizia. Qui, nel servizio del tg satirico di Canale 5, si parla di pesca sostenibile, quella che dovrebbe salvaguardare il mare e gran parte delle specie marine. In particolare al centro dell'inchiesta ci sono le tonnare e le regole, spesso ignorate di alcuni pescherecci che rischiano di far estinguere ilrosso. "Stiamo parlando del Bluefin Tuna, l'importanteche abbiamo nel Mediterraneo che muove molto denaro", spiega Andrea Morello, presidente di "Sea Sheperd Italia". L'animale è però a rischio estinzione e quindi ogni peschereccio deve rispettare delle quote. Morale? Alcuni pescherecci se ne infischiano: "Molti usano i potentissimi sonar per trovare il branco e poi ...

Advertising

Pontifex_it : Sta per iniziare il processo sinodale «Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». Questo itinera… - marcotravaglio : BRESCIA È IN UNGHERIA Non auguro a Piercamillo Davigo di finire sotto processo per rivelazione di segreto a Brescia… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Aiutaci a cambiare la giustizia. Firma online i… - Riccardo_Tim : RT @RobertoBurioni: Secondo me, tra le altre cose, stiamo cogliendo i frutti tardivi di un processo che parte dalla cura Di Bella, passa… - Ss51202463 : RT @Recommon: ReCommon è tra i partner del progetto -