LIVE Varese-Olimpia Milano 19-21 | Serie A basket in DIRETTA | +2 Armani a fine primo quarto con una tripla di Rodriguez

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-21 ANCORA ANTHONY BEANE! La bomba che vale il +8 per l’Openjobmetis. 26-21di Beane, massimo vantaggiosul +5, time out che arriva dalla panchina dell’. 23-21 2/2 Egbunu dalla linea della carità. 21-21 Indecisione difensiva tra Shields e Biligha con Kell che riportain parità. INIZIA IL SECONDO! 19-21di. 19-18 Appoggio di Sorokas, +1 Openjobmetis, 1’07” sul cronometro. 17-18 Trey Kell si presenta acon un piazzato. 15-18 Assist no-look diper la schiacciata di Biligha. 15-16 Ancora Gentile,resta ...

Derby numero 184 tra Pallacanestro Varese e Olimpia Milano che si sfidano dalle ore 17 sul parquet della Enerxenia Arena di Masnago.
Alla Enerxenia Arena di Masnago si affrontano, a partire dalle ore 17:00 la Pallacanestro Varese e l'Olimpia Milano in una gara valida per la terza giornata di stagione regolare di serie ...