La rabbia esplode a Roma: i palazzi del potere devono riflettere, non si possono ignorare le spie di un malessere profondo (Di domenica 10 ottobre 2021) La violenza è da condannare senza se e senza ma. Ma ignorare la rabbia esplosa a Roma in un sabato pomeriggio di guerriglia è evidentemente riduttivo. Un pezzo della Capitale è stata messa in subbuglio. Qualcuno forse ha sottovalutato ciò che sarebbe potuto succedere L'accerchiamento a palazzo Chigi dopo gli attacchi in altre parti di Roma, ad iniziare dall'assalto alla Cgil, "pesa" molto, è una spia che deve fare riflettere i palazzi del potere sulle scelte fatte, spesso al limite. Evidentemente non si può continuare più con lo stato di emergenza e con scelte non chiare. L'immagine dei blindati che vacillano sotto la pressione dei manifestanti ha fatto il giro del mondo. Il Ministero dell'Interno e la presidenza del Consiglio guardano ad una possibile escalation ...

