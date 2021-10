Italiano: «Razzismo? Il responsabile è uno, non è giusto coinvolgere tutta Firenze e un intero stadio» (Di domenica 10 ottobre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Koulibaly e il Razzismo a Firenze. «I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema». Vlahovic che non ha voluto rinnovare. «Ha ancora due anni di contratto. È un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzoha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Koulibaly e il. «I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso ilè uno. Non trovoche venga coinvolta un’intera città, perseguito un. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema». Vlahovic che non ha voluto rinnovare. «Ha ancora due anni di contratto. È un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di ...

