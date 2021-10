Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Chi lavora deve poter tornare a casa. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Le vittime degli Incidenti sul lavoro sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna. Sempre.” Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), Zoello Forni, nella Giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul lavoro. “Il successo di questa giornata rappresenti una spinta a un’azione comune delle istituzioni per garantire il diritto al lavoro in un ambiente sano e sicuro“. Secondo gli ultimi dati Inail, nei primi nove mesi del 20201 sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Le vittime deglisulpersone che escono dicon progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo diessere il posto da cui si torna. Sempre.” Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergioal presidente dell’Associazione nazionale fratori mutilati e invalidi del(Anmil), Zoello Forni, nella Giornata nazionale per le vittime deglisul. “Il successo di questa giornata rappresenti una spinta a un’azione comune delle istituzioni per garantire il diritto alin un ambiente sano e sicuro“. Secondo gli ultimi dati Inail, nei primi nove mesi del 20201stati ...

