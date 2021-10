Green pass, Federfarma: pronti a decine di migliaia di tamponi in più (Di domenica 10 ottobre 2021) 'Siamo pronti ad uno sforzo eccezionale per aumentare l'offerta di tamponi eseguiti dalle farmacie italiane ed effettuare decine di migliaia di tamponi in più'. Lo ha detto il presidente nazionale di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) 'Siamoad uno sforzo eccezionale per aumentare l'offerta dieseguiti dalle farmacie italiane ed effettuaredidiin più'. Lo ha detto il presidente nazionale di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - amorlupi : Manifestazione Green Pass, le foto dell'aggressione al giornalista di Repubblica. E le sue immagini degli scontri a… - EmyRoyaleagle : RT @ilpetulante: 1) Manifestazioni oceaniche in mezzo paese contro l'ignobile e incostituzionale green pass; 2) astensione nelle recenti a… -