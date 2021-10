Francia senza Rabiot, positivo e in isolamento Contro la Spagna in finale tocca a Tchouaméni (Di domenica 10 ottobre 2021) Francia e Spagna si giocano stasera alle 20:45 a San Siro il titolo della Nations League: la vigilia è stata animata dall'allarme nel ritiro dei Bleus con Adrien Rabiot che è positivo al Covid. Il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021)si giocano stasera alle 20:45 a San Siro il titolo della Nations League: la vigilia è stata animata dall'allarme nel ritiro dei Bleus con Adrienche èal Covid. Il ...

Advertising

YamaNoOto_ : Vedo che non ce la fate a capire che i vaccinati anche se possono contagiarsi, si contagiano molto molto meno dei n… - ghjuvaferrari : Fascisti senza confini. I fascisti Corsi à fiancu à quelli di a Francia. E cose so chjare. - nunziapenelope : @aishyte @PastoreLella @vanabeau In francia senza gp nemmeno un caffe al bar ti prendi. E del resto, senza gp non p… - infoitsport : LIVE TMW - Spagna-Francia, Deschamps: 'Senza Rabiot Pogba avrà maggiori responsabilità in difesa' - Antonio22024399 : Queste scene in Italia x la prima volta sono ripetute in Francia da oltre 2 anni...senza ottenere un kazzo... -