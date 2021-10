Fedriga e Zaia come Salvini sul Green Pass Occhio al 15 ottobre

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tamponi rapidi nelle aziende, estensione della durata delda tampone, insomma il governo intervenga per consentire alle imprese di organizzarsi in vista del fatidico 15, data in cui scatterà l’obbligo di certificazione verde in tutte le realtà lavorative, anche private. In prima fila a chiedere un nuovoo del governo è il segretario della Lega Matteo, ma a sostenere la sua posizione arrivano anche due presidenti di regione a guida leghista, Massimiliano(Friuli Venezia-Giulia) e Luca(Veneto). In due interviste rilasciate rispettivamente alla Stampa e a Repubblica, i due hanno chiesto con forza all’esecutivo un intervento per “evitare il caos”. E non sarebbe una notizia, se non fosse che un allineamento di questo tipo tra ...