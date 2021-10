F1: Turchia; vince la Mercedes di Bottas, Leclerc quarto (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto il Gran premio di Turchia di Formula 1, disputato sulla pista di Istanbul. Il finlandese ha preceduto sul traguardo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteri, su, ha vinto il Gran premio didi Formula 1, disputato sulla pista di Istanbul. Il finlandese ha preceduto sul traguardo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen ...

