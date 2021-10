Emanuele Fiano (Pd): "Presenteremo una mozione per sciogliere Forza Nuova" (Di domenica 10 ottobre 2021) “Domani Presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”: lo ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale cui ieri è stata devastata la sede durante le proteste dei no green pass. A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell’Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte. Fra loro i vertici di Forza Nuova. Lo si apprende da fonti di polizia. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) “Domaniunaurgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”: lo ha annunciato il deputato Pdche oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale cui ieri è stata devastata la sede durante le proteste dei no green pass. A seguito degli scontri che si sono verificati fra Forse dell’Ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte. Fra loro i vertici di. Lo si apprende da fonti di polizia.

