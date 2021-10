D’Errico: “Condanna per qualunque forma di violenza. Solidarietà per le Forze di Polizia e per la CGIL” (Di domenica 10 ottobre 2021) Interpretando il pensiero di tutti i dirigenti e gli iscritti di Taranto di Puglia Popolare esprimo, rivolgendomi al segretario provinciale Paolo Peluso, piena Solidarietà alla CGIL, vittima a Roma di un inqualificabile atto di pura violenza, che nulla ha a che vedere con la legittima espressione di opinione rispetto alla questione green pass. Solidarietà anche alle Forze di Polizia che, ancora una volta contano feriti tra gli agenti intervenuti a difesa delle nostre istituzioni democratiche. Questi episodi, purtroppo non nuovi, spostano l’attenzione dell’opinione pubblica impedendo quel necessario libero, e civile, confronto tra opinioni diverse. Quello del green pass per accedere al lavoro, in presenza della prossima scadenza del 15 ottobre, rappresenta in ogni caso una ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 10 ottobre 2021) Interpretando il pensiero di tutti i dirigenti e gli iscritti di Taranto di Puglia Popolare esprimo, rivolgendomi al segretario provinciale Paolo Peluso, pienaalla, vittima a Roma di un inqualificabile atto di pura, che nulla ha a che vedere con la legittima espressione di opinione rispetto alla questione green pass.anche allediche, ancora una volta contano feriti tra gli agenti intervenuti a difesa delle nostre istituzioni democratiche. Questi episodi, purtroppo non nuovi, spostano l’attenzione dell’opinione pubblica impedendo quel necessario libero, e civile, confronto tra opinioni diverse. Quello del green pass per accedere al lavoro, in presenza della prossima scadenza del 15 ottobre, rappresenta in ogni caso una ...

