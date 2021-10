Boxe, Tyson Fury mette KO Deontay Wilder all’11° round e si conferma Campione del Mondo WBC dei massimi (Di domenica 10 ottobre 2021) Tyson Fury si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi al termine di una spettacolare battaglia cruenta con Deontay Wilder. Il fuoriclasse britannico si è imposto per ko all’undicesimo round, difendendo la cintura che aveva conquistato il 22 febbraio 2020 strappandola proprio allo statunitense. Il ribattezzato Gipsy King conferma la propria imbattibilità (31 vittorie, 1 pareggio), si impone nel terzo atto di questa rovente tenzone (il 1° dicembre 2018 avevano pareggiato in maniera molto discussa) e archivia definitivamente il sentitissimo duello col rinominato Bronze Bomber. Il 33enne di Manchester ha trionfato in virtù di una maggiore brillantezza fisica, sfruttando al meglio il suo proverbiale gioco di gambe ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)sidelWBC dei pesial termine di una spettacolare battaglia cruenta con. Il fuoriclasse britannico si è imposto per ko all’undicesimo, difendendo la cintura che aveva conquistato il 22 febbraio 2020 strappandola proprio allo statunitense. Il ribattezzato Gipsy Kingla propria imbattibilità (31 vittorie, 1 pareggio), si impone nel terzo atto di questa rovente tenzone (il 1° dicembre 2018 avevano pareggiato in maniera molto discussa) e archivia definitivamente il sentitissimo duello col rinominato Bronze Bomber. Il 33enne di Manchester ha trionfato in virtù di una maggiore brillantezza fisica, sfruttando al meglio il suo proverbiale gioco di gambe ...

