Birds of Paradise, la regista: “La danza classica dovrebbe essere uno sport olimpico!” (Di domenica 10 ottobre 2021) Intervista video a Sarah Adina Smith, regista di Birds of Paradise, film che racconta il mondo della danza classica, con protagoniste Kristine Froseth e Diana Silvers. Dopo la serie tv Cercando Alaska, la regista Sarah Adina Smith ritrova Kristen Froseth in Birds of Paradise, film ambientato nel mondo della danza classica disponibile dal 24 settembre su Prime Video. Non è l'unica protagonista: Kristen Froseth condivide letteralmente la scena con Diana Silvers. Le attrici interpretano due ballerine, Marine Elise Durand e Kate, entrambe allieve di una prestigiosa scuola di danza classica francese. Marine è la stella del corso, Kate è la nuova arrivata. Entrambe vogliono partecipare a una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 ottobre 2021) Intervista video a Sarah Adina Smith,diof, film che racconta il mondo della, con protagoniste Kristine Froseth e Diana Silvers. Dopo la serie tv Cercando Alaska, laSarah Adina Smith ritrova Kristen Froseth inof, film ambientato nel mondo delladisponibile dal 24 settembre su Prime Video. Non è l'unica protagonista: Kristen Froseth condivide letteralmente la scena con Diana Silvers. Le attrici interpretano due ballerine, Marine Elise Durand e Kate, entrambe allieve di una prestigiosa scuola difrancese. Marine è la stella del corso, Kate è la nuova arrivata. Entrambe vogliono partecipare a una ...

Advertising

ge9378 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Birds of Paradise, la regista: “La danza classica dovrebbe essere uno sport olimpico!” - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Paradise, la regista: “La danza classica dovrebbe essere uno sport olimpico!”… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Paradise, le protagoniste: “Abbiamo girato le scene di ballo come incontri di boxe!”… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Paradise, le protagoniste: “Abbiamo girato le scene di ballo come incontri di boxe!”… - Valebi98 : RT @team_world: É tempo di pensare a cosa guardare in streaming nel weekend ?? Se hai amato Step Up, StreetDance 3D, Save the last dance e I… -