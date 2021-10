Basket, Serie A2 2021/2022: Piacenza-show, primi punti per Verona (Di domenica 10 ottobre 2021) I risultati della seconda giornata della Serie A2 2021/2022 di Basket. Nel Girone Verde, show del Bakery Piacenza, che in casa dà vita ad una partita spettacolare contro Orzinuovi: i padroni di casa fanno loro tre parziali su quattro, e si impongono per 101-89, trovando i primi punti del loro campionato, mentre gli ospiti rimangono fermi a 0. Con una vittoria interna, Udine e Torino rimangono a punteggio pieno, battendo rispettivamente Monferrato (71-55) e Milano (88-70). Rimane a punteggio pieno anche Cantù, vittoriosa per 68-82 sul campo di Pistoia. Vittoria esterna anche per l’Assigeco Piacenza (63-76 su Biella), mentre Treviglio vince tra le mura amiche contro Trapani (86-70). Per quanto riguarda il Girone Rosso, arrivano i ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) I risultati della seconda giornata dellaA2di. Nel Girone Verde,del Bakery, che in casa dà vita ad una partita spettacolare contro Orzinuovi: i padroni di casa fanno loro tre parziali su quattro, e si impongono per 101-89, trovando idel loro campionato, mentre gli ospiti rimangono fermi a 0. Con una vittoria interna, Udine e Torino rimangono a punteggio pieno, battendo rispettivamente Monferrato (71-55) e Milano (88-70). Rimane a punteggio pieno anche Cantù, vittoriosa per 68-82 sul campo di Pistoia. Vittoria esterna anche per l’Assigeco(63-76 su Biella), mentre Treviglio vince tra le mura amiche contro Trapani (86-70). Per quanto riguarda il Girone Rosso, arrivano i ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato 58 - 45, 30') streaming video tv: ultimo quarto! ... Alessandro Nicolini e Sergio Noce, va in scena alle ore 18:30 di domenica 10 ottobre : si tratta di una partita valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 , ed è ...

Diretta/ Sassari Reggio Emilia (risultato finale 96 - 93 OT): rimonta vincente Dinamo! ... Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 10 ottobre presso il PalaSerradimigni, dove si gioca per la 3giornata nel campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 . ...

Basket, Serie A: Cameron Reynolds mette la ciliegiona sulla partita Eurosport IT Basket, Serie A2 2021/2022: Piacenza-show, primi punti per Verona I risultati della seconda giornata della Serie A2 2021/2022 di basket. Nel Girone Verde, show del Bakery Piacenza, che in casa dà vita ad una partita spettacolare contro Orzinuovi: i padroni di casa f ...

LIVE LBA - Napoli, ecco la prima vittoria: battuta Treviso Palla a due al PalaBarbuto per la terza giornata di LegaBasket Serie A UnipolSai 2021/22 che vede i padroni di casa della GeVi Napoli Basket ospitare la NutriBullet Treviso Basket. In questa pagina la ...

