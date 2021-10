Azpilicueta | “Considerare una giocata il tocco sul gol di Mbappé è assurdo”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il terzino del Chelsea e della Nazionale spagnola, Cesar, ha parlato ad AS dopo la finale persa con la Francia, polemizzando con il gol del 2-1 assegnato ai transalpini. Queste le sue parole: “Non capisco il gol di. L’arbitro c’è per prendere le decisioni, ma quello che dico è che gli arbitri vanno di loro iniziativa, penso che debba andare al monitor, il fuorigioco è netto. Quello che sostiene è che Eric ha la possibilità di giocare. Non ha preso le decisioni, le ha prese l’arbitro che è nel VAR. Considerate ildi Eric una. È chiaro che la decisione è stata presa, non si torna indietro. La squadra ha lottato fino all’ultimo secondo. Penso che abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, il portiere ha fatto grandi parate e un peccato. Il risultato è ciò che ...