Amici 21 e Verissimo oggi non vanno in onda: perché? Ecco come cambia la programmazione di Canale 5 (Di domenica 10 ottobre 2021) cambiamenti in vista nella programmazione di oggi, domenica 10 ottobre, su Canale 5. Salta la messa in onda di Amici 21 e di Verissimo: perché? Gli appassionati di calcio lo sapranno già: tutta “colpa” della partecipazione della Nazionale italiana di calcio alla finale per il terzo e quarto posto di Nation League che andrà in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 ottobre 2021)menti in vista nelladi, domenica 10 ottobre, su5. Salta la messa indi21 e di? Gli appassionati di calcio lo sapranno già: tutta “colpa” della partecipazione della Nazionale italiana di calcio alla finale per il terzo e quarto posto di Nation League che andrà in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 21 e Verissimo oggi non vanno in onda: perché? Ecco come cambia la programmazione di Canale 5 #amici21… - Bel_leone : @giuseppe9401 @GioAcunzo @Tommasolabate @nonleggerlo Vuoto di risposte sensate,di controbattere e la butta o su con… - Dea5stars : RT @AleBruziches29: Laura Torrisi parla di endometriosi a 'Verissimo'....... Ha detto una frase che racchiude tanta verità: 'Per quanto, la… - AleBruziches29 : Laura Torrisi parla di endometriosi a 'Verissimo'....... Ha detto una frase che racchiude tanta verità: 'Per quanto… - CorriereCitta : Amici non va in onda: ecco perché, quando la nuova puntata. Lunedì salta anche Uomini e Donne #Amici21 #amici… -