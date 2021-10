Agguato choc a Napoli | morto un ragazzo di 19 anni Luigi ucciso a colpi di pistola in strada

Advertising

infoitsport : Richiesta choc di Barella all’Inter: due big in agguato - zazoomblog : Richiesta choc di Barella all’Inter: due big in agguato - #Richiesta #Barella #all’Inter: -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato choc

leggo.it

Unin piena regola, riferiscono gli investigatori giunti sul posto. A sparare, anche se sul punto non si hanno ancora certezze, sarebbe stata una coppia di sicari giunti dinanzi al circolo ...Un giocoquello che facevano in un centro sociale a Genova : gli occupanti dell'edificio avevano ...politico dall'Antimafia, anche il Viminale contro l'ex grillinoAgguato politico dall'Antimafia, anche il Viminale contro l'ex grillino. Il bersaglio più 'grosso', quello che valeva ben 100 punti, era rappresentato dal leader della Lega. Il centro sociale in quest ...Ammazzato a soli 19 anni con dieci colpi di pistola. E’ morto così Luigi Giuseppe Fiorillo, piccolo pregiudicato di Secondigliano, indicato dagli investigatori come vicino agli ...