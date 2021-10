Video e testo di Leoni Al Sole dei The Kolors, trionfo anni ’80 con cameo di Tommaso Paradiso (Di sabato 9 ottobre 2021) Esce il nuovo singolo dei The Kolors, Leoni Al Sole, scritto anche da Tommaso Paradiso che nel brano è presente con un cameo. Disponibile anche il Video ufficiale per la regia di Marc Lucas (una produzione Borotalco TV). Leoni Al Sole dei The Kolors è disponibile in radio e negli store digitali dall’8 ottobre, scritto da Tommaso Paradiso (che partecipa al brano con un cameo), Dario Faini e Vanni Casagrande. Stash ha curato la produzione del brano e ha raccontato il momento in cui ha scambiato qualche messaggi con Tommaso Paradiso, prima di decidere di lavorare insieme. Era appena uscito il singolo Cabriolet ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Esce il nuovo singolo dei TheAl, scritto anche dache nel brano è presente con un. Disponibile anche ilufficiale per la regia di Marc Lucas (una produzione Borotalco TV).Aldei Theè disponibile in radio e negli store digitali dall’8 ottobre, scritto da(che partecipa al brano con un), Dario Faini e VCasagrande. Stash ha curato la produzione del brano e ha raccontato il momento in cui ha scambiato qualche messaggi con, prima di decidere di lavorare insieme. Era appena uscito il singolo Cabriolet ...

