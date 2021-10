Va a funghi ma non torna più a casa: pensionato disperso in Valsassina (Di sabato 9 ottobre 2021) Pagnona (Lecco), 9 ottobre 2021 " E' andato a funghi in montagna in Valsassina e non è più tornato a casa. Il disperso è un pensionato di 83 anni di Erba sparito nei boschi attorno a Pagnona . L'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 ottobre 2021) Pagnona (Lecco), 9 ottobre 2021 " E' andato ain montagna ine non è piùto a. Ilè undi 83 anni di Erba sparito nei boschi attorno a Pagnona . L'...

Va a funghi ma non torna più a casa: pensionato disperso in Valsassina Pagnona (Lecco), 9 ottobre 2021 " E' andato a funghi in montagna in Valsassina e non è più tornato a casa. Il disperso è un pensionato di 83 anni di Erba sparito nei boschi attorno a Pagnona . L'allarme è scattato venerdì in tarda serata, quando ...

