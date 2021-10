Serata di cabaret con Alan & Lenny

(Di sabato 9 ottobre 2021)die magia è quella in programma stasera sabato 9 ottobre, alle 21.15, all'auditorium Berrettarossa di Soci che ospiterà un nuovo spettacolo targato Noidellescarpediverse e...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serata cabaret

LA NAZIONE

die magia è quella in programma stasera sabato 9 ottobre, alle 21.15, all'auditorium Berrettarossa di Soci che ospiterà un nuovo spettacolo targato Noidellescarpediverse e Alan&Lenny ...Alle 20.45 laprosegue con le NINA'S DRAG QUEEN e la loro Dragpennyopera, un'opera buffa e, insieme, seria. Unferoce dai tratti mostruosi e scintillanti, un ritratto a colori della ...Arezzo, 9 ottobre 2021 - Serata di cabaret e magia è quella in programma stasera sabato 9 ottobre, alle 21.15, all’auditorium Berrettarossa di Soci che ospiterà un nuovo spettacolo targato Noidellesca ...ALESSANDRIA - Il maltempo che ha caratterizzato la giornata di lunedì in provincia di Alessandria ha purtroppo condizionato anche la Festa del Cristo, ad ...