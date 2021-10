Scontri al corteo No pass, Provenzano esprime solidarietà alla Cgil (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – “solidarietà alla Cgil e a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che rappresenta, colpiti dal questo vile assalto, che ricorda le pagine più buie della nostra storia. Fermare i fascisti che minacciano la democrazia, con tutta la forza dello Stato. E sciogliere finalmente Forza Nuova, perché il fascismo non è un’opinione: è un reato”. Lo afferma Peppe Provenzano (foto), vice segretario del Partito Democratico, in merito agli Scontri verificatisi oggi a Roma al corteo No pass, con la sede della Cgil che è stata attaccata dai manifestanti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – “e a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che rappresenta, colpiti dal questo vile assalto, che ricorda le pagine più buie della nostra storia. Fermare i fascisti che minacciano la democrazia, con tutta la forza dello Stato. E sciogliere finalmente Forza Nuova, perché il fascismo non è un’opinione: è un reato”. Lo afferma Peppe(foto), vice segretario del Partito Democratico, in merito agliverificatisi oggi a Roma alNo, con la sede dellache è stata attaccata dai manifestanti. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

SkyTG24 : Roma, scontri al corteo no Green pass - assaltato blindato - ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - sole24ore : Green pass: scontri a Roma. Assalto alla Cgil, solidarietà di Mattarella e Draghi - fisco24_info : No green pass Roma, scontri e violenze: assalto a Cgil: Caos nella capitale, la sede del sindacato sotto assedio. L… - an12frnc : RT @SkyTG24: Roma, scontri al corteo no Green pass - assaltato blindato -