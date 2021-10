Preleva denaro da uno sportello postamat con carta rubata a 80enne

Leggi su udine20

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un’articolata attività di indagine, condotta dai Carabinieri di Tolmezzo, coadiuvati da quelli delle Stazioni Carabinieri di Comeglians e Maiano, si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di una giovane 23 enne italiana di etnia rom residente in Udine, responsabile di averto fraudolentemente da undi Fagagna 600 euro utilizzando una tessera BancoPosta oggetto di un furto perpetrato in Ovaro. L’attività investigativa è nata proprio a seguito del furto in abitazione, avvenuto il 13 agosto scorso in località Luinciis nel Comune di Ovaro, allorquando, subito dopo l’ora di pranzo e approfittando di un cancello lasciato aperto e della momentanea assenza della badante, ignoti si erano introdotti nella casa di unadel luogo e l’avevano de, asportandole da una borsa il ...