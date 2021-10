Per Borghezio chi fa il saluto romano “ha ideali” e esprime una “destra sublime” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Mi pare tutta una cazzata, la Lega non ha nulla a che fare con il neofascismo”, spiegava ieri il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, fedelissimo di Matteo Salvini parlando del coinvolgimento del Carroccio nella seconda puntata di Lobby nera. Forse non ha letto l’intervista rilasciata sul Fatto di oggi da Mario Borghezio. Crippa minimizzava svalutando il lavoro di inchiesta dei giornalisti di Fanpage: “Si tratta – spiega – di una inchiesta giornalistica, non vedo intanto nulla di penalmente rilevante e noto, poi, anche una strana coincidenza, visto che il tutto esce a ridosso dei ballottaggi di Roma e Torino”. “Io – continua il parlamentare di Monza – non attribuisco alcuna rilevanza a quanto sostengono quelli di Fanpage, quella testata ha sempre fatto inchieste senza fondamento”. E parlando del passaggio video in cui si vede l’ex europarlamentare della Lega, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “Mi pare tutta una cazzata, la Lega non ha nulla a che fare con il neofascismo”, spiegava ieri il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, fedelissimo di Matteo Salvini parlando del coinvolgimento del Carroccio nella seconda puntata di Lobby nera. Forse non ha letto l’intervista rilasciata sul Fatto di oggi da Mario. Crippa minimizzava svalutando il lavoro di inchiesta dei giornalisti di Fanpage: “Si tratta – spiega – di una inchiesta giornalistica, non vedo intanto nulla di penalmente rilevante e noto, poi, anche una strana coincidenza, visto che il tutto esce a ridosso dei ballottaggi di Roma e Torino”. “Io – continua il parlamentare di Monza – non attribuisco alcuna rilevanza a quanto sostengono quelli di Fanpage, quella testata ha sempre fatto inchieste senza fondamento”. E parlando del passaggio video in cui si vede l’ex europarlamentare della Lega, ...

