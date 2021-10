Pallone d' Oro | cinque italiani tra i candidati Non succedeva dal 2007

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - _tinistaitaly_ : RT @juventusfc: Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro @francefootball! ????… - RossooNerooo : RT @Pirichello: Ragnick voleva fare fuori Simon Kjaer, difensore candidato al pallone d’oro, non so se mi spiego. -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone Oro

Cinquina azzurra tra i 30 finalisti deld': il prestigioso premio, istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, torna dopo la pausa forzata per il coronavirus. Nell'elenco ci sono i campioni d'Europa ...Commenta per primo L'addio al Barcellona e l'arrivo al PSG , ild', la Copa America e non solo: c'è tutto nella lunga intervista concessa da Lionel Messi a France Football , le sue dichiarazioni. ADDIO AL BARCELLONA - 'Non me l'aspettavo affatto. Avevo ...ROMA, 09 OTT - "Io il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Ma sarebbe grandioso vincere ancora, ne sarei estremam ...(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Io il favorito per la vittoria del Pallone d’Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Ma sarebbe grandioso vincere ancora, ne sarei ...