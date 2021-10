Orban: bene lo strappo di Varsavia (Di sabato 9 ottobre 2021) La questione Polonia agita l'Europa tutta: oggi è Viktor Orban ad appoggiare la decisione di Varsavia. Per il premier populista ungherese la sentenza della Corte Costituzionale di Varsavia è frutto "... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) La questione Polonia agita l'Europa tutta: oggi è Viktorad appoggiare la decisione di. Per il premier populista ungherese la sentenza della Corte Costituzionale diè frutto "...

Advertising

riotta : Bene @fanpage per inchiesta su neofascisti, Fratelli d'Italia e minacce contro giornalisti @PBerizzi @repubblica I… - lc71488535 : RT @vatuttobene58: @TgLa7 Bene Orban , la porta in fondo a destra . Si accomodi - vatuttobene58 : @TgLa7 Bene Orban , la porta in fondo a destra . Si accomodi - P_Cicciarella : Anche #Orban si allinea alla #Polonia. Bene così. Le leggi nazionali devono prevalere su un organo sovranazionale c… - Natalia62151318 : RT @Massimi47715989: Orban, siamo con la Polonia, diritto nazionale prevale su Ue - Ultima Ora - ANSA -