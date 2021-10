Nazionali, Kjaer in gol con la Danimarca. Per Tomori un’ora con l’Inghilterra (Di sabato 9 ottobre 2021) Simon Kjaer e Fikayo Tomori hanno giocato le partite con le loro Nazionali: per il danese anche un gol su rigore contro la Moldova Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021) Simone Fikayohanno giocato le partite con le loro: per il danese anche un gol su rigore contro la Moldova

Advertising

MilanPress_it : I rossoneri impegnati stasera ?? - Calciomerc : Giocatori del #Milan impegnati con le proprie nazionali: #BalloToure 1 minuto più recupero in #SenegalNambia… - sportli26181512 : Nazionali, vincono i centrali del Milan: un tempo e un goal per Kjaer, mezzora per Tomori: Si è conclusa un'altra t… - gvrlcrush : RT @MilanNewsit: Nazionali, vincono i centrali del Milan: un tempo e un goal per Kjaer, mezzora per Tomori - MilanNewsit : Nazionali, vincono i centrali del Milan: un tempo e un goal per Kjaer, mezzora per Tomori -