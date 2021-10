Mostra su Napoleone a Villa Manin 9 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022

Leggi su udine20

(Di sabato 9 ottobre 2021)di Passariano ricorda i duecento anni dalla morte diBonaparte, avvenuta il 5 maggio 1821 sulla sperduta isola di Sant’Elena dove era stato esiliato dopo la decisiva sconfitta di Waterloo. Lo fa con unadal titolo “. Un omaggio” organizzata dall’ERPAC, l’Ente regionale per il patrimonio culturale. La storia didi Passariano è intimamente legata agli inizi dell’epopea napoleonica. Qui il giovane generale prese dimora dal 27 agosto al 221797, in occasione delle conferenze diplomatiche con i plenipotenziari austriaci che portarono alla firma, il 171797, del Trattato di Campoformido che mise fine alla prima campagna d’Italia e consegnò i territori della ex ...