Milan, si va oltre Kessie: scelto il suo eventuale sostituto! (Di sabato 9 ottobre 2021) In vista della sempre più probabile partenza di Frank Kessie, il Milan di Stefano Pioli inizia a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan è al lavoro per il suo sostituto ed il nome più caldo è quello di Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia classe '99. Kamara Marsiglia Milan Il giovane centrocampista francese ha già collezionato in questa stagione 8 presenze, fra Ligue 1 ed Europa League. In scadenza di contratto nel 2022, il costo del cartellinosarebbe all'incirca di Valutato circa 30 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, rientri di Giroud e Ibrahimovic: ci sono le date L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

