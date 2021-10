LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: non va via la fuga di giornata, velocità alte (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 11.01 220 chilometri al traguardo. 10.59 Scatta nuovamente Campenaerts, con il plotone che rischia di spezzarsi nella parte anteriore. 10.57 Gruppo di nuovo compatto e molto allungato. 10.54 Prosegue l’azione di Brambilla, ripartono gli altri da dietro. 10.52 Scatto prepotente di Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). 10.50 Gruppo nuovamente compatto. 10.48 230 chilometri all’arrivo. 10.46 Da dietro arriva Fabio Felline. 10.44 Ora si muove in solitaria Andreas Stokbro (Team Qhubeka NextHash). 10.42 Gruppo allungatissimo. 10.40 Non ha preso il via Whelan (EF Education Nippo). 10.38 Tra i primi a scattare Victor Campenaerts. 10.35 Partenza ufficiale! Inizia il Lombardia! 10.31 Cielo nuvoloso, ma non piove sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 11.01 220 chilometri al traguardo. 10.59 Scatta nuovamente Campenaerts, con il plotone che rischia di spezzarsi nella parte anteriore. 10.57 Gruppo di nuovo compatto e molto allungato. 10.54 Prosegue l’azione di Brambilla, ripartono gli altri da dietro. 10.52 Scatto prepotente di Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). 10.50 Gruppo nuovamente compatto. 10.48 230 chilometri all’arrivo. 10.46 Da dietro arriva Fabio Felline. 10.44 Ora si muove in solitaria Andreas Stokbro (Team Qhubeka NextHash). 10.42 Gruppo allungatissimo. 10.40 Non ha preso il via Whelan (EF Education Nippo). 10.38 Tra i primi a scattare Victor Campenaerts. 10.35 Partenza ufficiale! Inizia il! 10.31 Cielo nuvoloso, ma non piove sulla ...

