LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: inizia la salita di Berbenno (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.40 Il gruppo si era spaccato in due parti durante la discesa, ma si è ricompattato in poco tempo. 13.38 Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM), Mattia Bais (Androni Giocattoli – Sidermec), Domen Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek – Segafredo) e Davide Orrico (Vini Zabù) hanno 4’15” di vantaggio sul gruppo principale. 13.36 Finisce la discesa, la strada torna subito a salire verso Berbenno. Siamo a tre ore di corsa. 13.31 Ripresi Wellens ed Orrico, si ricompatta il gruppo dei 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.40 Il gruppo si era spaccato in due parti durante la discesa, ma si è ricompattato in poco tempo. 13.38 Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM), Mattia Bais (Androni Giocattoli – Sidermec), Domen Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek – Segafredo) e Davide Orrico (Vini Zabù) hanno 4’15” di vantaggio sul gruppo principale. 13.36 Finisce la discesa, la strada torna subito a salire verso. Siamo a tre ore di corsa. 13.31 Ripresi Wellens ed Orrico, si ricompatta il gruppo dei 10 ...

