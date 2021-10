Libano in blackout totale, centrali senza carburante (Di sabato 9 ottobre 2021) La rete elettrica in Libano è andata in blackout completo: una situazione che potrebbe durare anche diversi giorni. Le due principali centrali del Paese sono infatti rimaste senza carburante e la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 9 ottobre 2021) La rete elettrica inè andata incompleto: una situazione che potrebbe durare anche diversi giorni. Le due principalidel Paese sono infatti rimastee la ...

