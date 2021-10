Leonardo Spinazzola, chi è la moglie Miriam Sette: “Lei con i miei figli sono tutto” (Di sabato 9 ottobre 2021) Si chiama Miriam Sette la moglie di Leonardo Spinazzola, calciatore nei ruoli di difensore o centrocampista dell’A.S. Roma e da 5 anni anche della Nazionale italiana. Miriam ha 26 anni ed è originaria della Puglia, anche se fin da piccola ha vissuto a Foligno (in provincia di Perugia). È da sempre un’appassionata di danza e sui social mostra spesso i suoi allenamenti: “La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Ecco le passioni di una vita”, ha scritto sotto a uno dei suoi ultimi post. Non ha bisogno di presentazioni, il noto, stimato ed affermato calciatore della nazionale italiana e della A.S. Roma Leonardo Spinazzola, protagonista di un grande europeo che ha visto l’Italia trionfare soltanto di recente, e che ha saputo emozionare i tanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Si chiamaladi, calciatore nei ruoli di difensore o centrocampista dell’A.S. Roma e da 5 anni anche della Nazionale italiana.ha 26 anni ed è originaria della Puglia, anche se fin da piccola ha vissuto a Foligno (in provincia di Perugia). È da sempre un’appassionata di danza e sui social mostra spesso i suoi allenamenti: “La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Ecco le passioni di una vita”, ha scritto sotto a uno dei suoi ultimi post. Non ha bisogno di presentazioni, il noto, stimato ed affermato calciatore della nazionale italiana e della A.S. Roma, protagonista di un grande europeo che ha visto l’Italia trionfare soltanto di recente, e che ha saputo emozionare i tanti ...

Advertising

LaRomanBomber : RT @LupoTVofficial: Leonardo Spinazzola is HUNGRY! ?? - infoitsport : Leonardo Spinazzola fa parte dei ‘calciatori laureati’: in cosa ha conseguito la laurea - infoitsport : Leonardo Spinazzola chi è, età, carriera, segno zodiacale, Miriam Sette, l'infortunio, i follower Instagram - calcioline : #ASRoma #Roma #Calcio: #Spinazzola #Leonardo si avvicina al rientro!!! L'esterno giallorosso, dopo l'infortunio in… - Lopez92Paul : RT @LupoTVofficial: Leonardo Spinazzola is HUNGRY! ?? -