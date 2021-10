Inter, per gennaio nel mirino Jovic. E Nandez piace sempre (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Inter scalda i motori in vista del mercato di gennaio Le parole di Marotta al Festival dello Sport di Trento riguardo ai possibili colpi dell’Inter nel mercato di gennaio, hanno acceso il via vai di nomi accostati ai nerazzurri. Per la Gazzetta dello Sport i due nomi da tenere in forte considerazione sono quelli di Luka Jovic del Real Madrid e Nahitan Nandez del Cagliari cercato dai nerazzurri già in occasione dell’ultimo calciomercato estivo. “Si va a caccia non di una quarta punta residuale a cui concedere qualche briciola qua e là, ma di un attaccante già pronto oggi, con le spalle robuste per abitare in una big. Luka Jovic, 23enne centravanti serbo diventato ormai meteora al Real Madrid, è stato più volte valutato negli ultimi mesi e il suo nome rischia di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) L’scalda i motori in vista del mercato diLe parole di Marotta al Festival dello Sport di Trento riguardo ai possibili colpi dell’nel mercato di, hanno acceso il via vai di nomi accostati ai nerazzurri. Per la Gazzetta dello Sport i due nomi da tenere in forte considerazione sono quelli di Lukadel Real Madrid e Nahitandel Cagliari cercato dai nerazzurri già in occasione dell’ultimo calciomercato estivo. “Si va a caccia non di una quarta punta residuale a cui concedere qualche briciola qua e là, ma di un attaccante già pronto oggi, con le spalle robuste per abitare in una big. Luka, 23enne centravanti serbo diventato ormai meteora al Real Madrid, è stato più volte valutato negli ultimi mesi e il suo nome rischia di ...

