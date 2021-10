Inter, oggi allenamento con la Primavera: domani riposo (Di sabato 9 ottobre 2021) allenamento congiunto tra i ragazzi di Inzaghi e l’Inter Primavera Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Inter al match di campionato contro la Lazio in programma per sabato 16 al rientro dalla sosta. oggi i (pochi) giocatori a disposizione di Inzaghi scenderanno in campo per un allenamento misto insieme ai ragazzi della Primavera di Chivu. Nella giornata di domani è previsto riposo. Alla ripresa di lunedì, mister Inzaghi ritroverà Nicolò Barella, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni al rientro dagli impegni con l’Italia. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021)congiunto tra i ragazzi di Inzaghi e l’Prosegue la marcia di avvicinamento dell’al match di campionato contro la Lazio in programma per sabato 16 al rientro dalla sosta.i (pochi) giocatori a disposizione di Inzaghi scenderanno in campo per unmisto insieme ai ragazzi delladi Chivu. Nella giornata diè previsto. Alla ripresa di lunedì, mister Inzaghi ritroverà Nicolò Barella, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni al rientro dagli impegni con l’Italia. L'articolo proviene damagazine.

