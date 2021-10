Il difficile cammino dei monoclonali in Italia (di L.Varlese) (Di sabato 9 ottobre 2021) Quello dei monoclonali come cura antiCovid, in Italia, è un cammino tortuoso. L’ultima tappa vede l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, indagata dalla Corte dei Conti per aver rifiutato ad ottobre del 2020, 10.000 dosi di farmaci monoclonali che, a titolo gratuito, la casa farmaceutica Eli Lilly avrebbe fornito all’Italia per avviare un trial clinico sul nostro territorio: in altre parole, uno studio controllato per testarne l’efficacia. Per inciso, questi stessi monoclonali sono stati autorizzati e acquistati (a prezzi che si aggirano intorno ai 100 milioni per 150mila dosi), poi, dall’Italia a marzo del 2021. L’indagine a Viale Mazzini mira a chiarire questo corto circuito ed a individuare ragioni e eventuali responsabili fra chi “ha negato a molte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Quello deicome cura antiCovid, in, è untortuoso. L’ultima tappa vede l’Aifa, Agenziana del Farmaco, indagata dalla Corte dei Conti per aver rifiutato ad ottobre del 2020, 10.000 dosi di farmaciche, a titolo gratuito, la casa farmaceutica Eli Lilly avrebbe fornito all’per avviare un trial clinico sul nostro territorio: in altre parole, uno studio controllato per testarne l’efficacia. Per inciso, questi stessisono stati autorizzati e acquistati (a prezzi che si aggirano intorno ai 100 milioni per 150mila dosi), poi, dall’a marzo del 2021. L’indagine a Viale Mazzini mira a chiarire questo corto circuito ed a individuare ragioni e eventuali responsabili fra chi “ha negato a molte ...

Advertising

andfranchini : Il difficile cammino dei monoclonali in Italia (di L.Varlese) - HuffPostItalia : Il difficile cammino dei monoclonali in Italia (di L.Varlese) - francescasgro : @patriziaandreoz Molto impegnativo, un cammino lungo e faticoso. È stato difficile il primo mese, oggi con 25 kg i… - firuli_firula : RT @anima_serena: Dio non lascia mai le cose a metà. Non ti ha portato fino a qui per dimenticarsi di te. Il processo è difficile. Il cammi… - RossellaRome : @QuelloConLaCana Congratulazioni!! ?? Specie per le tre ore di camminate, devo dire. Io ho perso 7 kg con dieta di g… -