Green pass, Salvini: “Tamponi validi 72 ore o rischio caos da 15 ottobre” (Di sabato 9 ottobre 2021) La validità dei Tamponi deve arrivare a 72 ore per “evitare il caos” con il Green pass obbligatorio nel lavoro, pubblico e privato, dal 15 ottobre. E’ la posizione che Matteo Salvini, leader della Lega, ribadisce con un tweet. “Allungare la durata minima del Green pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare caos, blocchi e licenziamenti il 15 ottobre è fondamentale”, scrive, evidenziando concetti già espressi nelle ultime ore da altri esponenti del Carroccio. “Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Latà deideve arrivare a 72 ore per “evitare il” con ilobbligatorio nel lavoro, pubblico e privato, dal 15. E’ la posizione che Matteo, leader della Lega, ribadisce con un tweet. “Allungare la durata minima delda 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare, blocchi e licenziamenti il 15è fondamentale”, scrive, evidenziando concetti già espressi nelle ultime ore da altri esponenti del Carroccio. “Lei non ha idea delche scoppierà nelle aziende il 15, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con ...

