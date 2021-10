F1, orario gara 10 ottobre: programma GP Turchia, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 9 ottobre 2021) Si correrà domani il GP di Turchia, sedicesima prova del Mondiale di F1 che sta vivendo sul duello estremamente avvincente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il pilota della Red Bull intento a cercare di spezzare il dominio recente di quello della Mercedes. Un weekend, fino ad ora, che è stato caratterizzato da un tempo decisamente variabile: pioggia, non pioggia, nuova pioggia. Hamilton, peraltro, dovrà comunque cedere 10 posizioni in griglia rispetto a quanto fatto in qualifica, dettaglio che peserà nell’economia della gara (e peserà ancor più su Carlos Sainz, visto che il ferrarista dovrà partire dal fondo). Il circuito di Tuzla torna dopo il 2020 in sostituzione di Suzuka, dato che di correre in Giappone, per la massima categoria mondiale, al momento non se ne parla. Di seguito l’intera programmazione della domenica del GP di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Si correrà domani il GP di, sedicesima prova del Mondiale di F1 che sta vivendo sul duello estremamente avvincente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il pilota della Red Bull intento a cercare di spezzare il dominio recente di quello della Mercedes. Un weekend, fino ad ora, che è stato caratterizzato da un tempo decisamente variabile: pioggia, non pioggia, nuova pioggia. Hamilton, peraltro, dovrà comunque cedere 10 posizioni in griglia rispetto a quanto fatto in qualifica, dettaglio che peserà nell’economia della(e peserà ancor più su Carlos Sainz, visto che il ferrarista dovrà partire dal fondo). Il circuito di Tuzla torna dopo il 2020 in sostituzione di Suzuka, dato che di correre in Giappone, per la massima categoria mondiale, al momento non se ne parla. Di seguito l’interazione della domenica del GP di ...

