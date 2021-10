F1: Gp Turchia, terze libere bagnate a Istanbul, Gasly leader e Sainz 4° (Di sabato 9 ottobre 2021) Istanbul, 9 ott. – (Adnkronos) – Pioggia protagonista all’Intercity Istanbul Park nel corso delle terze libere del Gp di Turchia. Il miglior tempo lo fa registrare il francese Pierre Gasly su AlphaTauri in 1:30.447. Poi le Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Bene le Ferrari, con lo spagnolo Sainz 4° e il monegasco Leclerc 5°. Sainz scatterà dall’ultima fila per la sostituzione del cambio, mentre il leader del mondiale, l’inglese della Mercedes Hamilton, solo 18° nelle FP3, sconterà 10 posizioni in griglia per la sostituzione del solo motore endotermico. Qualifiche alle 14, quando la pioggia non dovrebbe riaffacciarsi sul circuito turco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021), 9 ott. – (Adnkronos) – Pioggia protagonista all’IntercityPark nel corso delledel Gp di. Il miglior tempo lo fa registrare il francese Pierresu AlphaTauri in 1:30.447. Poi le Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Bene le Ferrari, con lo spagnolo4° e il monegasco Leclerc 5°.scatterà dall’ultima fila per la sostituzione del cambio, mentre ildel mondiale, l’inglese della Mercedes Hamilton, solo 18° nelle FP3, sconterà 10 posizioni in griglia per la sostituzione del solo motore endotermico. Qualifiche alle 14, quando la pioggia non dovrebbe riaffacciarsi sul circuito turco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : F1: Gp Turchia, terze libere bagnate a Istanbul, Gasly leader e Sainz 4°... - STnews365 : F1, Turchia: terze libere condizionate dalla pioggia, davanti c'è Gasly. Sessione in Turchia poco indicativa in vis… - sportli26181512 : Formula 1, GP Turchia le qualifiche in diretta live da Istanbul: E' arrivata la pioggia sull'Intercity Istanbul Par… -