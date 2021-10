F1 | GP Turchia 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi, sabato 9 ottobre, andranno in scena le prove libere 3 e ledel GP di, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Istanbul assisteremo a una giornata molto intensa e l’incertezza regnerà sovrana. A tenere banco ci sarà il confronto tra il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). I due grandi rivali di quest’annata si daranno battaglia e per il neerlandese la chance è ghiotta dal momento che l’asso nativo di Stevenage dovrà subire una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito per la quarta volta in stagione il motore endotermico. Tuttavia, Lewis nel corso delle libere del venerdì ha messo in mostra un passo incredibile e in vista della domenica di gara la rimonta potrebbe non potarlo così lontano dalle posizioni che contano maggiormente. Si giocherà ...