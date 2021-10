F1, Charles Leclerc: “Io spero sempre nella vittoria. La macchina è stata buona, ho ritrovato il feeling” (Di sabato 9 ottobre 2021) Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione nel GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il monegasco si è esaltato al volante della Ferrari e in uno strepitoso Q3 ha timbrato il quarto tempo, ma ha guadagnato la partenza in seconda fila in virtù della penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton. L’alfiere del Cavallino Rampante ha davvero fatto il massimo in terra anatolica e domani cercherà di conquistare un bel risultato, provando a inseguire un comunque difficile podio visto che davanti a lui scatteranno Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre Hamilton tenterà la rimonta dall’undicesima piazzola. Charles Leclerc è parso molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho avuto un po’ paura all’inizio, era difficile guidare la macchina, scivolavo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)scatterà dalla terza posizione nel GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il monegasco si è esaltato al volante della Ferrari e in uno strepitoso Q3 ha timbrato il quarto tempo, ma ha guadagnato la partenza in seconda fila in virtù della penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton. L’alfiere del Cavallino Rampante ha davvero fatto il massimo in terra anatolica e domani cercherà di conquistare un bel risultato, provando a inseguire un comunque difficile podio visto che davanti a lui scatteranno Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre Hamilton tenterà la rimonta dall’undicesima piazzola.è parso molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho avuto un po’ paura all’inizio, era difficile guidare la, scivolavo ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc: ' Ho sempre avuto voglia di vincere' ? #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP ???? - BalzanoBeatrice : RT @MicheleMassa20: Quando esce una bandiera gialla e Charles Leclerc è in pista #F1 #TurkishGP #Skymotori - sportli26181512 : Ferrari, Leclerc dopo le qualifiche del GP Turchia: 'Parto sempre per vincere': Con un ultimo giro capolavoro, Char… - CarloBona2 : @leclerc16CL @ScuderiaFerrari @F1 @Charles_Leclerc Non dire mi dispiace ?? - leclerc16CL : @CarloBona2 @ScuderiaFerrari @F1 @Charles_Leclerc MI DISPIACE PERO GRAZIE HEHEHE ?? STO PROVANDO SEMPRE -