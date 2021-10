F1, Carlos Sainz: “Dovevo girare solo nella Q1 per portare al taglio di altri piloti. Era previsto dare la scia a Leclerc in Q2” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha lavorato di squadra la Ferrari nelle qualifiche del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul la scuderia di Maranello ha concluso le proprie qualifiche in quarta e quindicesima posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Leclerc, per effetto della penalità comminata a Lewis Hamilton (poleman, ma con 10 posizioni di penalizzazione per aver sostituito il motore endotermico), sarà in terza casella e sogna di centrare il podio, mentre l’iberico (penalizzato per cambiato completamente la power unit) sarà in ultima fila. Per questa ragione Carlos si è dedicato a un lavoro specifico, girando nella Q1 per inserirsi in classifica e provocare il taglio di piloti concorrenti e nello stesso tempo testare ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha lavorato di squadra la Ferrari nelle qualifiche del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul la scuderia di Maranello ha concluso le proprie qualifiche in quarta e quindicesima posizione con il monegasco Charlese lo spagnolo, per effetto della penalità comminata a Lewis Hamilton (poleman, ma con 10 posizioni di penalizzazione per aver sostituito il motore endotermico), sarà in terza casella e sogna di centrare il podio, mentre l’iberico (penalizzato per cambiato completamente la power unit) sarà in ultima fila. Per questa ragionesi è dedicato a un lavoro specifico, girandoQ1 per inserirsi in classifica e provocare ildiconcorrenti e nello stesso tempo testare ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA1 FERRARI CAMBIA LA POWER UNIT DI CARLOS SAINZ IN TURCHIA LO SPAGNOLO PARTIRÀ DALL'ULTIMA FILA #SkyMotori #F1 #Formula1 - RaffaeleMonac14 : RT @sooninshawnsarm: Oggi Carlos Sainz fa rodere i fegati a mezzo mondo ?? e io amo i miei piloti e la mia squadra per questo - SoWas_I : RT @Edoardoleicorre: Uomo di giornata di questa qualifica senza dubbio Carlos Sainz - c0ldplayr : Oggi è la giornata di Carlos Sainz - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz svela alcuni particolari della strategia della Rossa: per lo spagnolo una gara in rimonta domani a… -