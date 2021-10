Covid tra i bambini | il pediatra | “Aumento dei casi atteso | ma per ora non è preoccupante”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Bergamo. “Undei contagi fra ie i ragazzi era, ma per ora la situazione non è”. Così il dottor Luigi Greco, notoe consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia il punto della situazione sulla diffusione deltra i più piccoli. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di questo tema, tornato al centro dell’attenzione in seguito alla riapertura delle scuole e la ripresa di molte attività ricreative che coinvolgono i giovanissimi. Abbiamo intervistato il dottor Greco per saperne di più. Sembra che la pandemia si stia diffondendo in modo particolare tra i più piccoli. Com’è la situazione? I contagi dasono intra i più piccoli ma è un dato che ci aspettavamo tutti. Abbiamo visto, ...

Advertising

matteorenzi : Le vicende di queste ore sugli appalti COVID sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo… - Anpasnazionale : ???Da #SocialProCiv all’infodemia durante l’emergenza sanitaria Covid-19: un confronto tra istituzioni, accademia e… - RobertoBurioni : Fantastica notizia. Merck ha appena annunciato che un suo nuovo farmaco, somministrato precocemente ai pazienti a r… - RitaamariaB : RT @DSant65: Altro che immunità di gregge ,dopo due anni di terrorismo mediatico #Covid ,con #mascherine ,#Lockdown ,#TerepaiIntensive ,#di… - Massimo10489625 : RT @DSant65: Altro che immunità di gregge ,dopo due anni di terrorismo mediatico #Covid ,con #mascherine ,#Lockdown ,#TerepaiIntensive ,#di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra

QuiFinanza

... al fine di garantire la sicurezza per i pazienti e ridurre il rischio di limitare l'erogazione di prestazioni sanitarie per patologie non- 19, visto che l'efficacia vaccinale sull'infezione ...Quota 100 ha fallito su tutta la lineale misure simbolo della stagione degli opposti populismi ...19, nuovi casi sotto quota mille. La variante Delta spaventa il Regno Unito In Italia per la ...Oltre 1.500 denunce in provincia nei primi otto mesi del 2021. Tre gli incidenti mortali. Numeri in crescita rispetto all’anno scorso ...Bordon (Ausl): "Maggiori contagi dove non si possono vaccinare i bambini. Ora il brutto tempo sposterà la socialità al chiuso: è l’ulteriore banco di prova" ...