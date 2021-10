Covid, notizie di oggi. Via libera del ministero a terza dose per over 60 e fragili. LIVE (Di sabato 9 ottobre 2021) La somministrazione è prevista dopo almeno 6 mesi dalla completa immunizzazione. Ancora 8,4 milioni però gli italiani over-12 che non hanno fatto neppure la prima iniezione. La curva dei casi in Italia continua comunque una graduale discesa. L'Iss invita tuttavia alla prudenza. In America Latina superata la quota di 1,5 milioni di morti Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021) La somministrazione è prevista dopo almeno 6 mesi dalla completa immunizzazione. Ancora 8,4 milioni però gli italiani-12 che non hanno fatto neppure la prima iniezione. La curva dei casi in Italia continua comunque una graduale discesa. L'Iss invita tuttavia alla prudenza. In America Latina superata la quota di 1,5 milioni di morti

Agenzia_Ansa : Gimbe: I casi covid continuano a scendere da 5 settimane. In 7 giorni -13,2% ricoveri,-5,7% terapie intensive,-19%… - Agenzia_Ansa : Il paziente no vax di 68 anni ricoverato in condizioni già critiche a causa del Covid è morto all'ospedale Sant'Ann… - Agenzia_Ansa : Covid in Russia, 936 morti in 24 ore. E' il numero massimo in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. #ANSA - 539th : Bulgaria e Romani stanno notificando un numero di decessi davvero fuori scala: come circa 1000 al giorno in Italia,… - marisa_s_43 : RT @Mania48Mania53: visto che covid comincia a perdere attenzione cominciamo con cambio di clima.... gretini alla riscossa -