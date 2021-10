Covid, Iss: tasso di ricovero 8 volte più alto per over 80 non vaccinati (Di sabato 9 ottobre 2021) L'efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,6% mentre quella della vaccinazione completa è pari al 77,6. L'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione sale all'83,9% per la vaccinazione con ciclo incompleto e al 92,5% per quella con ciclo completo Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) L'efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,6% mentre quella della vaccinazione completa è pari al 77,6. L'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione sale all'83,9% per la vaccinazione con ciclo incompleto e al 92,5% per quella con ciclo completo

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - Agenzia_Ansa : FLASH I Brusaferro (Iss): 'La curva del contagio in Italia è tra le più contenute d'Europa. In calo i casi di Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'Dopo 7 mesi vaccini mRna non perdono efficacia' #covid - infoitsalute : Covid, monitoraggio Iss: cala ancora l'incidenza dei ricoveri - r_corti : RT @HuffPostItalia: Iss: 'Negli over 80 non vaccinati il tasso di decesso per Covid è 13 volte più alto' -